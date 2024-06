Insieme facciamo scintille: Kean più Zaniolo per andare in Europa | Doppio colpaccio in Serie A

Doppio regalo dal mercato. Con Kean e Zaniolo si punta all’Europa: chiuso il colpaccio in Serie A

Per uno la rivalsa, per l’altro il ritorno a casa. Kean e Zaniolo, due protagonisti delle ultime uscite della nazionale ma grandi esclusi dal torneo tedesco, per diversi motivi, potrebbero a breve riabbracciarsi. Lo Juventino infatti cerca casa come si suol dire, dopo la stagione tra tantissime ombre appena conclusa. Infortuni, prestazioni sfortunate, errori, mancate cessioni, che in un modo o nell’altro hanno fatto perdere all’attaccante gerarchie importanti in bianconero.

Da una brutta stagione viene anche Zaniolo, che però in nazionale era diventato un punto fisso di Spalletti. In Premier League le cose non sono andate come ci si aspettava, ma per l’Europeo in Germania si era meritato la convocazione. Avventura sfumata solamente a causa dell’infortunio alla caviglia di fine stagione.

Adesso però entrambi potrebbero ricominciare dalla Serie A, visto che una squadra su tutte sembra interessata a portarli in Italia e puntare su di loro per una stagione ambiziosa. Un doppio colpo per arrivare in Europa.

Zaniolo e Kean insieme in Serie A

C’è la possibilità di rivedere i due vecchi compagni di stanza in nazionale, ancora insieme stavolta in un club. Le squadre interessate sono tante, ma una su tutte sembra voler dare l’accelerata decisiva. Stiamo parlando della Fiorentina, che con Palladino vuole tornare in fondo in Europa e alzare il livello della rosa.

Il nuovo tecnico è ambizioso, e in campionato vuole migliorare lo score di Italiano. Insieme Kean e Zaniolo potrebbero arrivare a queste cifre: ecco come si potrebbero sviluppare le due trattative.

Fiorentina, le due trattative per Kean e Zaniolo

Se negli scorsi giorni si era scritto di Amrabat per la Fiorentina come possibile pedina di scambio con il Galatasaray, diverso è il discorso per Kean. Il club turco ha già fatto sapere più volte infatti di non volere trattenere Zaniolo contro la sua volontà e di volerlo lasciare partire (dietro giusto compenso).

La Juventus invece avrebbe bisogno del pagamento del cartellino di Kean, con una valutazione che in questo momento si aggira sui 15 milioni, per effettuare una plusvalenza importante a inizio estate. La Fiorentina dunque potrebbe mettere le mani sul duo, sborsando circa 20-30, e sacrificando una contropartita. Nelle prossime settimane però per Zaniolo dovrà bastare anche la concorrenza dell’Atalanta.