Turchia… rossonera: offerta già sul tavolo di Zlatan Ibrahimovic | Incontro, accordo, firma

Tutto pronto per il trasferimento del giocatore in Turchia. Ibrahimovic fissa l’incontro: le casse del Milan sorridono.

Ibrahimovic al lavoro anche al mercato in uscita. Il referente di RedBird nei colloqui a stretto giro con la dirigenza milanista ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione: tornare a vincere, essere competitivi. Per farlo sarà necessario incastrare le giuste pedine nel mercato estivo, tra ingressi e uscite.

Le proprietà in questa finestra sono note, il sostituto di Giroud dovrà infiammare la piazza e portare sostanza in attacco, ma ci sono anche altre caselle da riempire. La difesa, gli esterni, e muscoli e sostanza a centrocampo. Insomma, completare quanto di buono si era fatto nell’estate del 2023.

Prima però anche il Milan dovrà fare i conti con qualche esubero. Giocatori in prestito tornati a Milanello che non farebbero più parte del progetto, bocciati tecnicamente dal nuovo staff, che potrebbero portare nelle casse rossonere altri soldi, magari da riutilizzare nel mercato in entrata o utili per alleggerire i conti. Uno su tutti è praticamente con le valigie in mano.

Bocciatura definitiva

Il primo anno Stefano Pioli aveva provato a inserirlo, ma complici ingressi in campo poco incoraggianti e qualche guaio fisico di troppi, l’avventura di Origi in rossonero è durata appena un anno. Nemmeno Fonseca pare intenzionato a ripuntare sul belga, considerando anche il magro bottino della sua avventura in prestito in Premier League nel 2023/2024.

Il giocatore ha messo insieme appena 1 assist in campionato nelle 20 presenze – quasi tutte scampoli di partita – collezionate in Premier League al Nottingham Forest, club che già in primavera aveva fatto sapere che non lo avrebbe riscattato. Tornato a Milanello, la dirigenza secondo le ultime indiscrezioni starebbe provando a proporre al giocatore – per risparmiare sull’ingaggio – ai club della Lega turca.

Origi, il Milan sonda il mercato turco

Sicuramente un bel risparmio per le casse rossonere. Al Milan infatti Origi guadagna ancora 4 milioni di euro. Il belga, portato dal Maldini a costo zero nell’estate del 2023 ha un ingaggio altissimo, da top, ma evidentemente le aspettative – seppur non altissime – non sono state rispettate e adesso sborsare una simile cifre considerando la politica sul monte ingaggi del club sembra quasi una follia.

Ecco perché secondo quanto riferito da calciomercato.com in queste ore il Milan starebbe sondando il mercato turco per piazzare l’ex Liverpool. Club come Galatasaray e Fenerbache non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche del giocatore, il quale contratto col Milan scade nel 2026; la sua valutazione al momento è invece di 5 milioni di euro.