Marottata a parametro zero: sì da Oaktree e si chiude in 15 giorni | Presente il 1° giorno di ritiro

In un mese di giugno segnato dall’immobilismo l’unico club di Serie A che ha già messo a segno colpi di mercato importanti è l’Inter

I campioni d’Italia non si accontentano. L’Inter fresca della conquista del suo ventesimo scudetto è intenzionata ad ampliare ulteriormente il divario nei confronti della concorrenza. Per centrare questo obiettivo strategico il neo presidente Beppe Marotta vuole mettere a segno altri colpi di mercato.

Gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi sono serviti a puntellare un organico già di per sé molto competitivo, ma Simone Inzaghi avrebbe chiesto altri due o tre innesti di qualità in più per puntare al bis tricolore e ad arrivare in fondo in Champions League.

La dirigenza nerazzurra, i cui nuovi referenti sono i manager del fondo americano Oaktree, ha messo nel mirino un altro giocatore di grande livello prossimo a svincolarsi dal suo club di appartenenza.

Si tratta di un’operazione difficile e piena di ostacoli ma comunque ampiamente alla portata di una società ricca e ambiziosa come l’Inter. L’idea è venuta proprio a Beppe Marotta, rivelatosi un vero e proprio maestro nel trattare giocatori a parametro zero.

Inter, il piano di Marotta per battere la concorrenza: i dettagli

Marotta ha messo nel mirino da qualche settimana un difensore centrale spagnolo che da tempo è in trattativa con il Napoli: il ds azzurro Manna ha iniziato a seguirlo su esplicita indicazione di Antonio Conte.

Il presidente interista è convinto di poter bruciare in extremis i partenopei, facendo leva sul fascino indubbio esercitato dalla Champions League che partirà il prossimo autunno con il nuovo e più articolato format voluto dalla UEFA.

Inter, l’obiettivo è il centrale dell’Atletico Mario Hermoso: su di lui c’è mezza Premier League

Il nome che i nerazzurri vorrebbero portare alla corte di Simone Inzaghi è quello di Mario Hermoso, ventinovenne difensore centrale spagnolo prossimo a svincolarsi dall’Atletico Madrid. Oltre al Napoli però c’è da superare una folta e agguerrita concorrenza.

Parecchi club di Premier League sono da tempo sulle sue tracce: del resto sia per età che per caratteristiche tecniche e agonistiche Hermoso rappresenta un affare con la A maiuscola. Nei prossimi giorni Marotta proverà ad affondare il colpo, ma con la consapevolezza di dover competere con club superiori all’Inter per disponibilità economiche e per il maggiore appeal del loro campionato.