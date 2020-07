Ecco tutti i risultati finali delle gare valide per il primo turno nazionale dei playoff di serie C. In grassetto le squadre che hanno guadagnato l’accesso al turno successivo

Carpi-Alessandria 2-2

Juventus U23-Padova 2-0

Potenza-triestina 1-0

Renate-Novara 1-2

Monopoli-Ternana 0-1