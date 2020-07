Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si è espresso così: «Quanto rimpianto c’è per le frenate di Juve e Lazio? Il rimpianto è tanto ma dobbiamo metterlo da parte e fare una prova di grande orgoglio per fare il massimo risultato. Come commenta le voci che parlano di un suo addio all’Inter? Sono assolutamente fake news, sono legato a questo club che ha grandi obiettivi e col quale voglio crescere insieme per ottenere grandi risultati. Ci vuole calma, è questa la cosa che manca di più. Stiamo crescendo di mese in mese, il nostro è un lavoro lungo e abbiamo bisogno di stabilità».