Playoff Serie C: il Bari pareggia con la Ternana e vola in semifinale. Fuori Carpi e Juventus U23

Sono terminate le gare del Secondo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C. Come da regolamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, passa in semifinale la squadra di casa, definita su questo fronte “testa di serie”. In virtù dei risultati, accedono in semifinale Bari, Novara, Carrarese. Tra qualche minuto arriverà anche la vincente della sfida fra Reggio Audace e Potenza. Ecco i risultati finali:

Bari-Ternana 1-1

Carpi-Novara 0-2

Carrarese-Juventus U23 2-2

Reggio Audace-Potenza 0-0 (in corso)