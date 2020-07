Serse Cosmi, allenatore del Perugia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cosenza. Ecco quanto raccolto da “Tuttomercatoweb.com”: «Non sono soddisfatto di niente, soprattutto di me. La classifica? Pericolosissima. Se ne esce con qualità che non dimostriamo di avere. Dobbiamo competere con squadre che mettono in campo che purtroppo noi non abbiamo. Il vero fallimento di questa squadra sono io: la società e i tifosi mi avevano riaccolto con grandi speranze, riconoscendomi il fatto di poter dare a questa squadra dei valori».