Era considerata la favorita numero all’inizio di questi playoff, per blasone e soprattutto per qualità della rosa, ed infatti il Bari di mister Vivarini continua la sua marcia spedita verso una finale che permetterebbe ai galletti di conquistare la seconda promozione di fila. La semifinale con la talentuosa Carrarese è arrivata al termine del suo primo tempo, che ha visto il Bari passare in vantaggio per 1-0 sui toscani, decisiva per il momento la rete di Valerio Di Cesare.