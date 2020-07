Sono terminati da pochi istanti i primi 45 minuti delle 9 gare in programma alle 21:00 per la 35esima giornata di serie B. Come di consueto non mancano le sorprese ed i risultati scioccanti, come il doppio vantaggio del Cosenza al Nereo Rocco con il Pordenone o lo 0-1 del Venezia a La Spezia; Trapani in svantaggio sul campo del Pisa mentre la Juve Stabia di Caserta è sotto al Menti per 0-1 contro il Chievo. Ecco tutti i risultati parziali:

Cittadella – Ascoli: 0-0

Juve Stabia – ChievoVerona: 0-1

Pordenone – Cosenza: 0-2

Benevento – Livorno: 1-0

Perugia – Cremonese: 0-0

Crotone – Salernitana: 0-0

Pisa – Trapani: 1-0

Spezia – Venezia: 0-1

Empoli – Virtus Entella: 2-1