Se ci avessero chiesto ad inizio playoff di fare un pronostico sulla possibile vincitrice del mini-torneo che conclude la stagione di serie C, nessuno avrebbe puntato un centesimo sul Novara di mister Banchieri, piazzatosi in ottava posizione nel girone A. Ed invece i piemontesi hanno stupito tutti e continuano a farlo anche in semifinale: dopo aver spento le speranze di Albinoleffe, Renate e Carpi, la formazioni azzurra, al termine dei primi 45 minuti dell’incontro in casa della Reggio Audace, continua a rimanere aggrappata al sogno di un insperato ritorno fra i cadetti. La rete emiliana siglata al 23esimo da Kargbo sembrava aver indirizzato la qualificazione alla finale verso l’angolo granata, ma Buzzegoli, nel finale di tempo ha acciuffato il pareggio, un 1-1 che permette al Novara di sognare una finale ad inizio playoff impensabile alla vigilia.