Lo Spezia è riuscito a vincere per 3-1 sul Chievo nella sfida di ritorno della semifinale playoff di Serie B e accede così alla finale per accedere in A, in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolamentare.

In rete Galabinov, Maggio, Nzola per lo Spezia e su rigore per il Chievo Leverbe nei minuti di recupero.

Chi raggiungerà lo Spezia in finale, il Pordenone o il Frosinone?