Lo Shakhtar Donetsk strapazza il Basilea 4-1 e raggiunge in semifinale l’Inter di Antonio Conte: partita praticamente perfetta per gli ucraini, in rete Junior Moraes, Taison, Alan Patrick (su rigore) e Dodo. Il Basilea ha opposto una flebile resistenza – inutile il gol di van Wolfswinkel nel finale -, senza però riuscire a contrastare la furia della squadra di Castro.

Più equilibrata la sfida tra Siviglia e Wolverhampton. A decidere il match un gol dell’ex Milan Ocampos per gli andalusi, abile a sfruttare un corner: vittoria meritata per gli andalusi, che hanno espresso un buon calcio durante tutto l’arco dei 90′. Raul Jimenez che nel primo tempo sbaglia il primo rigore dopo ben 21 centri e condanna i suoi all’eliminazione dall’Europa League.

Shakthar-Inter domenica 16 agosto alle ore 21:00

Siviglia-Manchester United lunedì 17 agosto ore 21:00