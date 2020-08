Si è appena conclusa la semifinale di ritorno dei playoff di serie B. Il Pordenone è stato superato in trasferta dal Frosinone per 0-2 con le reti di Ciano e Novakovich per i ciociari.

Tenendo in considerazione anche il risultato dell’andata (1-0) ad andare in finale contro lo Spezia sarà il Frosinone.