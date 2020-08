Beffa colossale per l’Atalanta di Gasperini nell’incontro dei quarti di finale di Champions League: dopo aver tenuto il risultato di 1-0, rete di Pasalic nel primo tempo, fino al novantesimo subisce due reti nel recupero. Marquinhos e Choupo-Moting siglano i gol della rimonta mandando in frantumi il sogno della Dea di agguantare la semifinale alla sua prima partecipazione. In un mese di agosto che ha visto cadere in Europa Roma, Juventus e Napoli, ora rimane solo l’Inter a tenere alta la bandiera tricolore, vista la qualificazione alla semifinale di Europa League.