La finale playoff di serie B tra Spezia e Frosinone si è appena conclusa con il punteggio di 0-1 in favore dei ciociari. All’andata la gara era finita con lo stesso risultato ma in favore dei liguri.

Vista la “parità” in termini di gol siglati, lo Spezia è ufficialmente promosso in serie A in virtù del miglior piazzamento in classifica. Niente da fare dunque per il Frosinone.