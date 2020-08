Questa sera, il Frosinone ha sì battuto lo Spezia per 0-1, ma ha perso l’accesso alla serie A in virtù del pareggio in termini di gol nelle due gare e il miglior piazzamento in classifica dei liguri. Sotto al posto pubblicato dai ciociari su Facebook impazzano i commenti che vedono una sorta di “vendetta” per la finale disputata dal Frosinone con il Palermo che in molti ricordano per la questione dei palloni lanciati in campo. Ecco il post: