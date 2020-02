Luciano Pitarresi è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ma lo scorso 8 dicembre, con la maglia dell’Acireale, ha giocato da avversario contro la squadra della sua città. Il giocatore ha parlato del match a “Filo Diretto”, ecco le sue parole: «Giocare da avversario allo stadio “Renzo Barbera”? Sicuramente una esperienza unica perché in quel giorno sugli spalti a guardare la partita c’erano i miei familiari ed i miei amici. Sono stato tante volte allo stadio “Renzo Barbera” per seguire le partite del Palermo, seppur non ci avevo mai giocato. Fischi del pubblico palermitano verso di me? Sicuramente mi sono dispiaciuti, ma li posso capire perché in quel momento ero un avversario».