Il tecnico del Biancavilla, Peppe Mascara, ha parlato a “Goalsicilia.it” in vista del match di domenica contro il Palermo. Ecco le sue parole: «C’è un ricordo del periodo vissuto con la maglia rosanero? Ero giovanissimo, appena 20enne, quando mister Mutti mi chiamò preferendomi addirittura ad Adailton. Sì, giocavo già in B nella Salernitana, ma per me è stato un motivo d’orgoglio. Non possono non chiederti un pensiero su quello che sta vivendo il Catania… Purtroppo non vivendo la situazione da dentro è difficile dare un giudizio deciso. Io ho il sangue rossazzurro, è straziante vivere questa situazione e ripensare a tutti i ricordi che mi legano a questo club ma di ricordi non si vive. Altri tempi e altri uomini, purtroppo il tempo passa. Sono fiducioso, spero davvero che tutto si possa sistemare e si trovi la soluzione migliore».