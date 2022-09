Futuro in bilico per Rolando Maran al Pisa dopo l’avvio disastroso di queste prime giornate di campionato. Il club si trova ora a un bivio determinante in quel di Venezia: al “Penzo”, infatti, potrebbe decidersi il futuro del tecnico.

Come riportato da “TMW” proprietà avrebbe intanto allertato Massimo Oddo, con il quale ci sarebbero stati dei colloqui esplorativi, mentre sullo sfondo c’è Moreno Longo. Attesi sviluppi.