Il presidente del Parma, Kyle Krause ha parlato nel corso della presentazione del nuovo Managing Director Sport Julien Fournier.

Di seguito le sue parole:

«Per me è un giorno molto entusiasmante per due ragioni: prima di tutto per l’orgoglio di presentarvi Julien Fournier e poi perché finalmente abbiamo un leader di alto livello per il settore sportivo per cui posso tornare tranquillamente negli USA sapendo che il settore sport è in buone mani. Negli ultimi mesi ci siamo impegnati nella ricerca della persona giusta per questo ruolo, che portasse a Parma grandi idee e riporti il Parma a essere la grande squadra che vogliamo che sia. Ne è valsa la pena, la nostra attesa è stata ripagata. Abbiamo chiuso il calciomercato come volevamo, prendendo i profili che avevamo evidenziato essere necessari. Avremmo potuto bloccare alcuni giocatori all’inizio della finestra di mercato ma Fabio e il suo team avevano bisogno di fare alcune considerazioni prima di suggerire acquisti. La mia risposta è: si, sono contento del calciomercato, ma il giudizio finale lo avremo a maggio. Non abbiamo intenzione di tornare sul mercato per un nuovo esterno, il mister chiede ai suoi giocatori di adattarsi in base alle esigenze della partita e questa è una caratteristica importante. Finora abbiamo perso una sola partita, non definirei la nostra situazione preoccupante. Ci piacerebbe essere più in alto in classifica, è chiaro. Se guardiamo i giocatori e come giocano, i miglioramenti sono evidenti e sono particolarmente soddisfatto del lavoro fatto fino a ora. Abbiamo un gioco che diverte e porta frutti. La coerenza è un fattore importante. Una leadership duratura certamente porta risultati, ma serve avere le persone giuste nei ruoli giusti. Solo così il cambiamento porta effetti positivi. Se non ricordo male nell’ultima partita dei 15 giocatori in campo, 11 erano presenti già la scorsa stagione: questo è un elemento di coerenza che crea un gruppo coeso. Servono le giuste persone nei giusti ruoli, lo ripeto. Con questo non intendo dire che chi ha lasciato il Parma sia stato un errore. L’ingresso di Julien e Luca (Martines ndr), ci aiuterà a creare questa coerenza che cerchiamo per le prossime stagioni»