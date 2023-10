Alberto Aquilani, allenatore del Pisa, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Venezia.

Di seguito le sue parole:

«Sapevamo che era una partita difficile contro una delle squadre strutturalmente più avanti del campionato. Abbiamo iniziato bene, ma questo bene è durato troppo poco. Se giochi come loro è come se giochi a braccio di ferro e prima e poi perdi. Abbiamo giocato in maniera altezzosa. Dopo il 2-1 abbiamo ricominciato a giocare perchè non avevamo più niente da perdere. Non l’ho visto, però credo che fossimo messi male. Squadre del genere sei se messo così, ti puniscono. L’aspetto dell’atteggiamento non si può recriminare a questa squadra; a livello di testa si può parlare, ma a livello di atteggiamento non si può dire niente. Mi preoccupa vincere, perchè altrimenti dopo devi inseguire. Mi ha dato fastidio perdere contro il Lecco; mi piacerebbe giocare con leggerezza senza dover rincorrere. Ai tifosi dico che io e i ragazzi stiamo dando il massimo».