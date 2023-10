Marino, tecnico del Bari, ha parlato al termine della gara vinta col Brescia.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo sofferto nel primo tempo. Loro hanno cambiato atteggiamento tattico all’ultimo (a causa dell’infortunio di Adorni, nda). Abbiamo difeso troppo bassi e concesso un po’ di spazio, ma abbiamo guadagnato campo. Sul finire di tempo siamo migliorati, creando l’occasione di Nasti. Nel secondo tempo lo spirito era quello che chiedevo: andare a prenderli alti, così da non abbassarsi come la scorsa settimana. Vittoria che fa bene dal punto di vista psicologico per dimenticare quanto successo la scorsa stagione»

«Nel secondo tempo abbiamo aggredito i loro terzini alti con Ricci e Dorval per non farmi ragionare. Poi quando difendevamo nella nostra metà campo ci chiudevamo bene per attaccare a campo aperto, fattore importante per i nostri attaccanti.» Marino ricalca le difficoltà tattiche. «Abbiamo preparato tutta la settimana sulla loro difesa a 3, poi all’ultimo abbiamo trovato un 4-3-2-1. Abbiamo avuto modo di parlare con più calma, perché quando abbiamo ricevuto la notizia del cambio modulo eravamo nel sottopassaggio e non ho avuto modo di spiegare le variazioni ai ragazzi.»