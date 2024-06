Pisa: per la panchina sondato anche Viali

Con Alberto Aquilani verso l’addio, il Pisa è alla ricerca di un nuovo tecnico. Negli ultimi giorni Filippo Inzaghi sembra essere il prescelto. Tra le parti, infatti, sarebbero in contatto da tempo per valutare le possibilità di una fumata bianca. Come riporta “Il Quotidiano Sportivo“, però, l’ex tecnico della Reggina non sembra essere l’unico profilo sondato dalla dirigenza toscana.

Ai nerazzurri piacerebbe anche William Viali, attualmente al Cosenza e che potrebbe salutare la Calabria dopo l’addio, oramai certo, del direttore sportivo Roberto Gemmi chiamato. Fra il Pisa e l’allenatore ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo.