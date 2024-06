Salernitana: per il ruolo di ds spunta Rinaudo. La situazione

In casa Salernitana continua a tenere banco il tema cessione societaria. Secondo “Il Mattino”, edizione Salerno, starebbero proseguendo i dialoghi tra il numero uno granata e il gruppo Brera Holdings che, nei prossimi giorni, potrebbe presentare un’offerta vincolante per l’acquisto della società. Per quanto riguarda, invece, il ruolo di direttore sportivo sarebbe in pole position Gianluca Petrachi, ma le incertezze sul fronte societario avrebbero momentaneamente bloccato le trattative. Restano comunque diverse opzioni sullo sfondo, da Leandro Rinaudo fino a Ciro Polito.

