Da Brescia: Cellino a lavoro per formare la coppia Soleri-Borrelli

Dopo la conferma di Rolando Maran sulla panchina, il Brescia è al lavoro per rinforzare la rosa durante il calciomercato estivo. La priorità è risolvere il rebus Gennaro Borrelli, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Frosinone. Secondo l’edizione odierna del quotidiano “Brescia Oggi” il presidente del club lombardo, Massimo Cellino, sembra aver ammorbidito la sua posizione in merito agli ultimi comportamenti dell’attaccante, il quale ha saltato alcuni controlli medici. La cifra del riscatto è fissata a 1,6 milioni di euro.

L’altra novità riguarda il futuro di Edoardo Soleri. Il Palermo valuta il cartellino 500mila euro e, nei giorni scorsi, sarebbero già stati avviati i contatti tra le due società. Occhio anche al profilo di Trent Buhagiar, calciatore reduce da 5 reti in 23 presenze con la maglia del Newcastle Jets, squadra della massima serie australiana.