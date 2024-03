Pisa-Palermo: i precedenti sorridono ai toscani

Sono diciassette i precedenti tra Pisa e Palermo in terra toscana. I rosanero hanno vinto solo 3 volte contro i nove dei padroni di casa. Cinque invece i pareggi.

L’ultimo incrocio è datato 4 marzo 2023, quando la squadra guidata da Luca D’Angelo e la formazione allenata da Eugenio Corini dettero vita a uno scontro diretto per la zona playoff. I rosanero si fecero preferire di gran lunga al Pisa, in apnea per larga parte del match di fronte alle folate offensive degli ospiti. Il Palermo alla mezz’ora sbagliò un calcio di rigore, con Brunori che si fece ipnotizzare da Nicolas, ma riuscì ad andare comunque in vantaggio al riposo grazie a Di Mariano. Nella ripresa gli sforzi confusi dei padroni di casa si infransero più volte sul muro difensivo eretto dal Palermo, che venne abbattuto a una manciata di minuti dal triplice fischio grazie a una magia di Sibilli.

Prima di questa gara, Pisa e Palermo si erano affrontati all’ombra della Torre il 19 settembre 1993, nel torneo di Serie B: i nerazzurri prevalsero con le reti siglate da Pasquale Rocco e Paolo Cristallini nei minuti finali. Per ritrovare l’ultima vittoria rosanero in ordine di tempo occorre risalire al 23 agosto 1989, quando all’Arena Garibaldi si disputò il primo turno di Coppa Italia. Nei 120 minuti di gioco la sfida terminò sul punteggio di 1-1: al vantaggio ospite di Paolo Bresciani rispose Lamberto Piovanelli. Poi dal dischetto ebbero la meglio i siciliani. In campionato invece la compagine rosanero non vince addirittura dal 17 marzo 1968: in Serie B il Palermo trionfò con la rete di Enrico Nova.