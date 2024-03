Serie B, 31 milioni ai procuratori nell’ultimo anno: ecco quanto ha speso il Palermo in commissioni (FOTO)

Ammontano a quasi 31 i milioni spesi in Serie B in commissioni per i procuratori, 30.936.109,22 per l’esattezza.

Secondo i dati riportati sul sito Figc la squadra che ha speso di più è il Parma che ha elargito circa sei milioni di euro.

Per quanto riguarda le spese del Palermo in commissioni per gli agenti dei calciatori ammontano esattamente a 1.655.683,18.

La squadra, invece, che ha speso meno è il Lecco con 14mila e 640 euro.

In basso tutte le operazioni in entrata.