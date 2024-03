Si prevede un’Arena Garibaldi delle grandi occasioni in vista di Pisa-Palermo, match di Serie B in programma lunedì 1 aprile alle 15. Come riportato da Sestaporta.news la vendita dei biglietti procede spedita: infatti è andato esaurito il settore della Curva nord laterale, noto come “curvino” con i 500 posti in più dovuti dagli ultimi lavori.

