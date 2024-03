Lecco, Di Nunno conferma: «Ho incontrato Lin. Se vuole il club deve portarmi i soldi»

In questi giorni in casa Lecco si parla di una possibile cessione del club all’imprenditore cinese Alex Lin. Ai microfoni de “La Provincia“, Paolo Di Nunno commenta con le seguenti parole le voci in questione:

«Di cinesi ne conosco tanti, ma il signor Lin non lo conoscevo. E’ vero, l’ho incontrato, ma non so se abbia veramente intenzione di comprare il club. Io non voglio far pubblicità a nessuno. Se mi portano i soldi, bene, altrimenti queste sono soltanto chiacchiere».