Bari, Maiello: «Dobbiamo uscire da questa situazione»

Raffaele Maiello, centrocampista del Bari, è stato intervistato da TeleBari per parlare del finale di stagione e delle sue condizioni.

Di seguito le sue parole:

«Ci siamo cacciati in questa situazione e dobbiamo venirne fuori. Ci sono otto partite, sarà un mini torneo, ma intanto dobbiamo pensare a fare risultato contro il Modena. Dobbiamo uscirne al più presto. È una situazione che non ci piace, i risultati non ci aiutano, ma restiamo fiduciosi. lo sto molto meglio, mi sento bene. Ho recuperato dall’infortunio e sono a completa disposizione di mister Iachini».