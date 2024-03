Il Palermo potrebbe guardare in Serie C per rinforzare la rosa durante la sessione di calciomercato estivo. Secondo TuttoC.com i rosanero avrebbero messo gli occhi su Vincenzo Millico, giocatore attualmente al Foggia che ha già giocato in Serie B nella prima parte di stagione con la maglia dell’Ascoli. Sul classe 2000 ci sarebbe anche il Pisa.

