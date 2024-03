Milan, 40 milioni per il nuovo Tonali: Ibrahimovic vuole il centrocampo migliore d’Italia | Manca solo la firma

Il Milan ha in mano il nuovo centrocampista. Ibrahimovic vuole il nuovo Tonali per completare il reparto e puntare allo Scudetto.

Ibrahimovic adesso è convinto. Per puntare allo Scudetto serve dare più sostanza al centrocampo. Dalle parti di Milanello in effetti, in molti sembrano rimpiangere Kessie, Tonali, che garantivo grande fluidità ma anche corsa e dighe a centrocampo. Con il mercato 2023, che ha portato qualità e gol, è mancato forse una parte più difensiva in mezzo al campo.

L’addio di Tonali ha lasciato un vuoto non solo nei tifosi ma anche sul prato di San Siro, ed ecco perché Ibrahimovic starebbe puntando a rinforzare quella zona, per poi puntare nuovamente a una solidità simile a quella dell’anno 2022. Quando i gol subiti erano pochi e la fase difensiva quasi una priorità.

Il nuovo obiettivo, per tonare al pari della prima in classifica e presentarsi ai nastri di partenza tra le top in Serie A, arriva dalla Liga. Un crack che quest’anno si è messo in mostra anche in Champions League. La sua valutazione è alta, ma il Milan in estate può puntellare la squadra con pochi acquisti ma mirati.

Milan, piace il centrocampista della Real Sociedad

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan guarda in Liga. Secondo la rosea infatti, i rossoneri sarebbero intenzionati di sondare un terreno fino a questo momento inesplorato. Quello della Real Sociedad. La squadra di San Sebastien, arrivata agli ottavi di finale dopo aver passato il girone da primi dell’Inter, ha messo sul palcoscenico internazionale tanti pezzi pregiati.

Uno di questi è Zubimendi, centrocampista classe 1999 che piace tanto ai rossoneri. Il quotidiano milanese continua scrivendo che il basco, sembra il profilo giusto per il diavolo, affiancando alle grandi doti tecniche anche tanto sacrificio e interdizione. Ossia ciò che manca all’attuale centrocampo del Milan in questa stagione. Su di lui però ci sono anche altre big.

Milan, concorrenza in Serie A per Zubimendi

Non manca la concorrenza per il 25enne, che in questa stagione ha messo a segno anche 4 reti in tutte le competizioni. Con 8 gare in Champions League si è messo in luce anche in campo internazionale, attirando a sé i riflettori di diversi top club. Tra tutti il Milan, a detta della Gazzetta dello Sport, anche se proprio dalla Serie A arriverebbero altri club interessati.

Anche la Juventus infatti starebbe sondando il giocatore, per rinforzare un centrocampo che in estate subirà tanti cambiamenti. Il valore di mercato del giocatore ad oggi si aggira sui 30-40 milioni di euro, ma i rossoneri possono affondare il colpo, forti degli introiti europei e di un bilancio in attivo anche in questa stagione.