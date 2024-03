‘Non era destino’: la Juve abbandona la pista Koopmeiners | Giuntoli risparmia e pesca in Germania

La Juventus sembra essere più lontana da Koopmeiners. Il club potrebbe puntare tutto su un altro centrocampista in arrivo dalla Bundesliga.

Bisognerà ancora capire quale sarà il futuro del tecnico. Allegri verso l’addio a fine stagione non avrebbe tempo di dire la sua sul mercato, ma la società sta tentando di anticipare le mosse per non arrivare in estate impreparata. Tanto dipenderà dal nuovo allenatore, sia in termini di progetto che di modulo da utilizzare, ma Giuntoli è pronto a intervenire con alcuni pilastri attorno ai quali costruire la nuova Juventus.

Nomi importanti e investimenti importanti, anche se probabilmente una selezione andrà fatta. Koopmeiners rimane il sogno di tifosi e dirigenza, ma il centrocampista olandese sembra ad oggi più lontano da Torino. In queste ore infatti secondo quanto riportato da Kicker, i bianconeri starebbero puntando a un centrocampista della Bundesliga per rinforzare la mediana.

Un giocatore di esperienza, già fatto, in uscita da un grande club che potrebbe farlo partire anche a prezzo ridotto. Un altro grande nome, che forse non scalderà la piazza come Koopmeiners, ma che farebbe altrettanto comodo alla Vecchia Signora che quest’anno in mezzo al campo ha avuto più di qualche difficoltà.

Juve, da Koopmeiners alla Bundesliga: occhi sul centrocampista del Bayern

Con i suoi gol e con le sue prestazioni, Koopmeiners ha incantato mezza Europa. Gasperini al momento se lo tiene stretto, ma a fine anno, anche a giudicare dalle dichiarazioni del ragazzo, sarà addio con la Dea. La Juventus, una delle più interessate, deve fare i conti però con la realtà. Il prezzo dell’olandese è alto – valutazioni al momento si aggirano sui 50-60 milioni – ma il grande appeal del centrocampista potrebbe fare lievitare ancora le cifre.

Ecco perché secondo quanto riportano i media spagnoli, Giuntoli avrebbe virato su un altro profilo molto interessante. In uscita dal Bayern Monaco c’è infatti Leon Goretzka, e i bianconeri potrebbero dare il via all’assalto in estate.

Il piano di Giuntoli per arrivare a Goretzka

Profilo internazionale, grande esperienza, una Champions League vinta e cinque Meisterschale (titoli del campionato tedesco), Goretzka rappresenterebbe per la Juventus un grande balzo in avanti in termini di qualità a centrocampo. Insieme a Rabiot e al rientrante Fagioli andrebbe a formare una grande mediana, che non avrebbe nulla da invidiare infatti ad altri club italiani e stranieri.

Il Bayern, che avrebbe già fatto sapere di non volere puntare su di lui il prossimo anno, potrebbe lasciarlo andare senza pretendere cifre eccessive. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma Giuntoli potrebbe abbassare le pretese dei bavaresi tenendo conto della volontà del 29enne di lasciare la Germania.