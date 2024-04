Pisa-Palermo, Corrado: «Abbiamo vinto meritatamente»

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del match vinto nell’ultima gara di campionato in rimonta 4-3 contro il Palermo.

«La partita è stata sicuramente bella e intensa, ben giocata e alla fine l’ha vinta il Pisa. Io credo anche meritatamente, se analizziamo i numeri della gara vediamo il 70% di possesso palla, 22 tiri contro 5. Certo, ci siamo trovati sotto 2-0 e ancora 3-2, quindi si sono ripetuti una volta quegli eventi che quest’anno troppe volte sono accaduti, magari si attacca, si domina il gioco e poi qualche disattenzione ci porta sotto, costandoci caro. A ogni modo ora abbiamo 40 punti, siamo in mezzo tra playoff e playout, per far bene occorre avere ambizione e guardare avanti però si sa che quando si sbaglia qualche partita di troppo, con la classifica molto corta, il rischio è sempre molto grande. Purtroppo ci siamo resi colpevoli di certi risultati non all’altezza, ci siamo trovati ad avere sicuramente qualche punto in meno di quelli che avremmo meritato, ma si può sempre provare a centrare qualcosa di importante, senza però commettere errori che potrebbero compromettere la stagione».

«Poi alla fine lo paghi con qualche punto- ha aggiunto il numero uno del Pisa-. Quando la sfortuna ci vede bene, a volte ci vede benissimo. Non per cercare attenuanti, però alle volte gli infortuni hanno fatto la loro parte. Pensiamo a Tramoni: lo abbiamo avuto ieri per la prima volta dopo sette mesi, per un quarto d’ora, e ha segnato, come aveva fatto alla prima in campionato. L’altro giorno abbiamo fatto un amichevole per creargli l’opportunità di riprendere confidenza col terreno, dopo due minuti ha fatto gol, ieri in nove ne ha fatti due. Quindi vuol dire che qualche punto ce l’ha tolto il non aver avuto Tramoni».