Secondo Alfredo Pedullà, Fabio Grosso e il Palermo non hanno trovato l’accordo malgrado la disponibilità dell’allenatore di subentrare con un contratto di due anni e pochi mesi.

La trattativa rimane in stand-by, mentre Eugenio Corini vive da separato in casa per non essendo stato comunicato ufficialmente l’esonero. Il Palermo lavora per un’altra soluzione e tra i candidati risulta anche il nome di Longo.