Luca D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa al Pisa.

Ecco le parole del tecnico:

«Sono molto felice di essere qui, sono felice di riprendere in mano la squadra perché per me il Pisa vale come il Real Madrid: se ti chiama non puoi dire di no. E solo chi l’ha guidato può capire cosa dico. Qualche partita l’ho vista, credo però che la squadra abbia raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ma a ora non si può dire che andremo in Serie A. La classifica non ci aiuta. Ma faremo di tutto per essere fastidiosi, i presupposti per fare le cose per bene ci sono».