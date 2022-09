Attraverso il proprio profilo Facebook il Como ha pubblicato un messaggio di Thierry Henry che dà il benvenuto a Longo.

“Ciao a tutti! Ci tengo a dare il benvenuto al nostro nuovo allenatore, Moreno Longo. Come sapete, la stabilità è la chiave per crescere e mi auguro tutti voi possiate unirvi a me nel fargli i migliori auguri di buon lavoro.

Grazie mille per il vostro supporto e spero di vedervi presto!

Forza Como! Thierry”