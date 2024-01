Pisa, Calabresi: «Riusciremo a salire in alto»

Il difensore del Pisa Arturo Calabresi ha parlato, in sala stampa. Di seguito le sue parole:

«E’ stato un anno e mezzo difficile in cui tante volte non sono riuscito a esprimermi per quello che sono e come avrei voluto fare. La costanza, l’impegno e il lavoro è l’unico modo che conosco per cambiare l’inerzia delle cose. Il gol mi fa bene e sono contento che abbia aiutato la squadra in questo momento. Con il mister ho un ottimo rapporto, succede spesso di parlare perché abbiamo un rapporto genuino e diretto. Ho accettato che avesse altre priorità e ho fatto di tutto per fargli cambiare idea quotidianamente. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ma siamo una squadra forza. Con la cultura del lavoro riusciremo a invertire la tendenza».