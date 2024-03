Pirlo presenta Sampdoria-Ascoli: «Domani gara importante»

Alla vigilia del match tra Sampdoria e Ascoli, il tecnico Andrea Pirlo si è espresso in conferenza stampa per presentare il match:

«Con i sé e con i ma non si va da nessuna parte. Domani abbiamo una partita importante per staccarci dalle squadre che ci stanno sotto e attaccarci a quelli che sono davanti. Oggi sono venuti tanti tifosi a salutarci, l’ambiente è positivo e questo ci deve dare una forza in più per vincere. Si sono alleanti per tutta la settimana. Sono arruolabili, non avranno tanti minuti nelle gambe, Esposito un po’ di più. Dopo la partita di domenica era un po’ affaticato. Non l’ha smaltita al massimo. Oggi vediamo come sta. E’ in dubbio perché veniva da tanti giorni di inattività e ha giocato domenica scorsa in un campo pesante. Ha vissuto un periodo particolare ma gli siamo stati vicini. Si è allenato sempre da grande professionista. Ci teneva a far vedere le sue qualità, io gli ho parlato parecchio e gli ho fatto capire un po’ di cose. E’ stato un abbraccio fra due persone che si stimano.

Lo sappiamo e lo abbiamo detto anche dopo Piacenza che dobbiamo tornare a vincere anche in casa. Per i punti in palio e per i tifosi che vengono sempre in tanti, ci incitano sempre e hanno bisogno di soddisfazioni. E’ un’adrenalina positiva. Non vedi l’ora che arrivi domani sera perché sai che può essere un bivio per la stagione. Dobbiamo stare tranquilli e sereni perché arrivare troppo carichi può portare altri problemi. Dobbiamo affrontarla al meglio come a Piacenza sapendo che loro sono una squadra che fa la sua partita e gioca sulle seconde palle. Sarà fondamentale perché le partite le puoi vincere anche al 90′. Bisogna star dentro la partita e stare belli concentrati sapendo che si possono risolvere grazie al minimo dettaglio. Quindi massima concentrazione perché basta poco per cambiare queste partite, specialmente in Serie B. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio in ogni partita. Dobbiamo solo ringraziarli per quello che stanno facendo con noi. Hanno avuto pazienza perché i risultati sino stati altalenanti ma ora è il momento di accelerare. E’ il momento di restare uniti. Hanno già venduto tanti biglietti ma anche tanti omaggi alle donne. Speriamo ci sia tanta gente a fare da cornice ma l’importante è il risultato finale. Sole no. Dobbiamo essere sul pezzo con la testa bassa e lavorare. Il sole lo vedremo tra un po’ in primavera. Ora siamo ancora alla fine dell’inverno. Dobbiamo lavorare».