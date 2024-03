Castori presenta Sampdoria-Ascoli: «Ce la giochiamo con tutti»

Alla vigilia del match tra Sampdoria e Ascoli, il tecnico degli ospiti si è espresso in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Sì, siamo reduci da quattro risultati utili, stiamo facendo un buon cammino, le altre vincono – è vero – ma questo ci riguarda più per la classifica che per il nostro modo di prepararci, che rimane inalterato. La squadra è responsabile e sa che la Sampdoria è una bell’avversario, la partita sarà difficile, ma ce la giochiamo con tutti. Affrontiamo una squadra giovane, che riesce a giocare a buoni ritmi, si sta riprendendo, sta facendo bene, ma, come sarà difficile per noi, lo sarà anche per loro. Botteghin l’ho visto bene, certo che può essere riutilizzato dall’inizio, fare un po’ di turnazione fa bene ai ragazzi, che così ritrovano energie. Streng e Duris stanno crescendo, si stanno inserendo, si applicano molto, sono disciplinati e hanno acquisito una maggiore condizione, quindi sono pronti all’utilizzo.

Duris in un attacco a due può essere uno dei due attaccanti, è giocatore di qualità, tecnico, veloce e, ora che sta entrando in condizione, è una valida alternativa in attacco. Streng è strutturato, dotato fisicamente, già abbiamo avuto modo di utilizzarlo. E’ importante il rientro di Nestorovski, giocatore di qualità, esperto, si è allenato tutta la settimana ed è pronto ad essere impiegato, abbiamo bisogno di un uomo d’area di rigore. Masini non è convocato, non ha recuperato. Rodriguez? E’ una casualità che sotto la mia gestione non abbia ancora segnato, però è ora – e spero – che inizi a fare qualche gol. E’ un giocatore che fa tanto movimento, è molto dinamico, ha inventiva, fantasia, salta l’uomo, è molto importante per noi»-