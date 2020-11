«Ho guardato tanti video per capire l’atmosfera che c’è qua e mi è venuta la pelle d’oca, non oso immaginare come sarebbe giocare davanti a tutto quel pubblico. Una carica incredibile.

Ero felicissimo di venire a Catania, calcisticamente una delle principali piazze d’Italia, e non ho avuto alcun timore a lasciare Padova, mia città natale, per andare prima a Bari e poi arrivare qui.

Cosa mi ha spinto a venire a Catania preferendola ad altre destinazioni? Una tifoseria grandiosa e perché volevo tornare al Sud.

La mia grinta in campo deriva dalla mia voglia di fare goal e aiutare la squadra. Ho bisogno di giocare di più e di trovare il ritmo partita, solo così le mie prestazioni possono migliorare. Esterno d’attacco destro per rientrare e tirare con il sinistro, ma l’anno scorso ho giocato trequartista e non mi sono trovato male.





Le mie più grandi emozioni finora sono state le vittorie dei campionati con il Padova e con il Bari. Vorrei aggiungere la promozione con il Catania. Noi speriamo di arrivare nelle prime tre posizioni. Mi hanno impressionato Ternana e Bari.

Al San Nicola ho fatto il mio esordio con il Catania ed è stata una grandissima emozione perché con il Bari ho vinto un campionato. Non ho rammarico per il mancato riscatto dei galletti la scorsa stagione.

Il mio sogno? Giocare la Champions League e vincerla». Queste le parole dell’esterno sinistro del Catania, Enrico Piovanello, rilasciate ai microfoni di “Unica Sport” in merito al club etneo.