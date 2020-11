«Per quanto riguarda l’assetto difensivo l’allenatore interviene sempre mal volentieri. Quando trovi affiatamento, meccanismi e via dicendo si cambia poco. Solo a sinistra per dare respiro a Mammarella e dargli la possibilità di giocare al massimo. Suagher e Diakité hanno sempre dato ampie garanzie ma in questo momento togliere Boben e Kontek risulta difficile.

Lì ci metti sempre malvolentieri le mani. Questo non vuol dire che gli altri sono da meno. Per quanto riguarda gli altri sono tutti pezzi da 90, nessuno escluso. Presto emergerà la forza del gruppo. Spesso si parla della forza dei singoli. Le nostre individualità sono all’interno di una impostazione di gioco.





Un mio vecchio allenatore diceva: gli schemi sono importanti ma con i giocatori bravi vengono meglio. Vedrete che quando arriveranno squalifiche e infortuni emergeranno anche gli altri». Queste le parole dell’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, rilasciate ai microfoni di “Ternananews.it” in merito alla squadra umbra.