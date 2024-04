Pillon: «Il Catanzaro darebbe un gran segnale al campionato se dovesse battere il Como»

Giuseppe Pillon è stato intervistato da TMW Radio all’interno della trasmissione “Piazza affari“. L’allenatore classe ’56 si è soffermato sulla lotta promozione, analizzando il cammino del Catanzaro, e rilasciando anche delle parole sul Pisa, ultimo avversario di campionato del Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Il Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, la squadra gioca a memoria, c’è stato un prosieguo del lavoro iniziato anni fa, e quando c’è questo i frutti poi si vedono. Dovesse vincere contro il Como, sarebbe un gran segnale al campionato. Percorso del Pisa? Ci sono tutte le possibilità e le opportunità per fare bene, ha una rosa buona allenata da un buon allenatore, i mezzi per centrare i playoff li ha. È stato fatto un ottimo lavoro anche in costruzione della rosa. Non conoscevo Bonfanti, vede la porta e ha ottime qualità da attaccante, ma ci sono tanti profili che possono incidere».