Cosenza: revocata la misura cautelare disposta nei confronti di Guarascio

Revocata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti dei fratelli Eugenio e Ortenzia Guarascio, rispettivamente amministratore unico della 4el Group srl (che fa capo a Eco Call spa ed Ecologia Oggi spa) e amministratore unico della 4el Group srl (che fa capo a Eco Call spa ed Ecologia Oggi spa). Il Riesame di Catanzaro ha sostituito l’obbligo di dimora con «l’inibizione all’esercizio di uffici direttivi per la durata di sei mesi». Il numero uno dei silani può quindi tornare a Cosenza.

Come ricorda Cosenzachannel.it gli imprenditori Guarascio, difesi dagli avvocati Francesco Gambardella, Giovanni Vecchio e Simona La Falce, sono implicati in una inchiesta della Procura di Vibo Valentia sui presunti illeciti commessi nella gestione dell’impianto di compostaggio Eco Call di Vazzano. In questa indagine sono indagate 11 persone, tutte accusate di inquinamento ambientale e, a vario titolo, di smaltimento illecito di rifiuti, falso, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio, getto pericoloso di cose.