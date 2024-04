Cosenza: Due mesi di squalifica commutati in ammenda per Florenzi. Il comunicato della FIGC

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 529 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Aldo FLORENZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO FLORENZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Cosenza Calcio srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto in data 28 settembre 2022 inviava, tramite il proprio legale, alla Commissione Federale Agenti Sportivi, un’istanza di accesso agli atti ai fini di giustizia, istanza da lui sottoscritta, motivando la richiesta in base all’esistenza di un contenzioso tra lui ed il sig. Ermanno Cordua, contenzioso iscritto Tribunale Ordinario Nocera Inferiore con RG 2998-2021, procedimento in realtà inesistente, come ammesso dallo stesso Florenzi in fase di audizione;

-vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo FLORENZI;

-vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

-vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica commutati in € 9000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Aldo FLORENZI”.