Il Picerno che sarà uno dei prossimi avversari del Palermo per questa stagione, ha siglato un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Francesco Vivacqua che arriva dal Rende, di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del club:

“La Società AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Francesco Vivacqua (1994), che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Vivacqua, attaccante, conta 92 presenze in C con il Rende, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni siglando 11 reti. Per due stagioni, dal 2015, nella Serie A della Lettonia con lo Spartaks Jurmala, dopo le esperienze in D con il Taranto e due anni nella Primavera della Lazio. La trattativa è stata condotta dall’amministratore Enzo Mitro e dal direttore gestionale Vincenzo Greco”.