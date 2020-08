«Sarao-Catanzaro? Non c’è nulla di vero, io non ho sentito nessuno. Aspettiamo la Serie B, altrimenti il futuro sarà ancora alla Reggina». Queste le parole dell’agente di Sarao, Giovanni Tateo, rilasciate ai microfoni di “Strettoweb.com” in merito a un possibile interessamento del Catanzaro. Il giocatore era stato accostato nei giorni scorsi al Palermo.

L’agente ha poi continuato parlando del suo assistito Di Piazza: « L’interesse della Reggina per Di Piazza? Non c’è nessuna trattativa in ballo. Ha altri due anni di contratto con il Catanzaro e si trova molto bene, non ci sono i margini per un trasferimento».