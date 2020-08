Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Fabio Petroni, patron del Trapani, ha confermato l’intenzione del club granata di ricorrere al TAR. Ecco le sue parole:

«L’Alivision ritiene profondamente ingiusta la decisione e non lascerà nulla di intentato. Faremo ricorso al Tar e al Consiglio di Stato avverso un campionato falsato per una serie innumerevole di ragioni. La Alivision comunque conferma il proprio impegno a continuare l’attività del Trapani in qualunque serie andrà a giocare».