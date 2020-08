Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Marco Tardelli, potenziale candidato alla presidenza dell’Assocalciatori, si è espresso così: «Non è la A il problema, è il calcio minore. La Serie C. Con un paio di squadre, Siena e Sicula Leonzio, che non possono iscriversi. Con stipendi arretrati ancora da pagare. Con la regolarità dei campionati a rischio. Con altre situazioni che scoppieranno come sempre durante l’anno. Avevo sperato che il lockdown fosse un’occasione per le riforme indispensabili, per cambiare finalmente il calcio. L’abbiamo persa. Ma lo sanno tutti che il sistema non è più sostenibile. Tutti sanno tutto, ma da anni non si agisce. Solo che non può andare avanti così, tra aiuti federali e dello Stato. Fino a quando? Io candidato alla presidenza dell’AIC? Potenziale candidato: finché non abbiamo la data, chissà quando, nessuno può presentarsi. E nessuno ha la bacchetta magica. Ma la riforma di Spadafora era qualcosa, c’erano anche idee buone che sostengo da tempo. Niente. Rimesso tutto in discussione. Idee? Cancellazione graduale del vincolo. Professionismo femminile. Tutela del calcio dilettantistico. Valorizzazione dei giovani. Ora l’Aic può e deve mettersi in moto. Deve essere determinante nel sistema».