Oggi è il primo di aprile, data famosa per le burle e per gli scherzi, ma la situazione di emergenza legata al Coronavirus impone rigore e serietà, addirittura alcune nazioni hanno messo delle leggi apposite. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” in Thailandia addirittura potrebbe essere motivazione valida per l’arresto In Germania, il ministro della salute tedesco ha fatto un appello via Twitter a tutta la popolazione: “Storie inventate e scherzi d’aprile sul tema Coronavirus possono portare insicurezza ed essere usati per diffondere informazioni false”.